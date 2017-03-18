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شاهد: إطفائي يجازف بحياته لإنقاذ ركاب من سيارة مشتعلة

18/3/2017

أقدم إطفائي متقاعد بالصين على عمل بطولي بعد إنقاذه عدة أشخاص من سيارة محترقة إثر حادث سير في مدينة ناشنغ بمقاطعة جيناكسي الصينية.

والتقطت كاميرات المراقبة صورا للحادث تظهر "شو ناو" وهو ينقذ راكبا مصابا من السيارة المحترقة.

 وبعدها تدخل سائق تاكسي للمشاركة في عملية الإنقاذ مستخدما معطفه في إطفاء النار التي اشتعلت في ملابس الراكب.

وقال شو إن السيارة المحترقة كانت على وشك الانفجار في أية لحظة وإنه لم يتردد في إنقاذ من بداخلها.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين صور الحادثة ووصفوا الإطفائي السابق بـ "البطل في زمن السلم".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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