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منوعات|نيوزيلندا

محكمة تسمح لسجين بارتداء "باروكة" داخل السجن

16/3/2017

قضت محكمة نيوزيلندا العليا بالسماح لمتهم بالقتل والاعتداء الجنسي بارتداء شعر مستعار، "باروكة"، خلال تواجده في السجن.

وكان فيليب جون سميث، وهو أصلع الرأس، قد طعن على قرار مدير سجن أوكلاند بمنعه من ارتداء باروكة، وذلك عقب فراره إلى البرازيل عام 2014 مستخدما الباروكة للتنكر.

ويقضى سميث الآن عقوبة السجن مدى الحياة لاتهامه بقتل والد صبي تحرش به جنسيا.

وقال سميث إنه من خلال ارتداء الباروكة يمارس حقه في التعبير عن رأيه، مضيفا أن السجن لا يعامله " بإنسانية وباحترام لكرامته".

وقال القاضي ادوين ويلي في حكمه إنه " تم تجاهل  حق سميث في حرية التعبير".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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