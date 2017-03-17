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على طريقة الأفلام العربية.. لكمة تشعل معركة بين 100 شخص!

17/3/2017

اندلعت معركة جماعية بين ما يقرب من 100 شخص دخل إحدى الملاهي الليلية بمدينة بريستول البريطانية.

وبدأت المعركة بسبب لكمة وجهها أحد الأشخاص إلى آخر، لكنها تطورت وفاق عدد المشاركين فيها رجال الشرطة الذين حاولوا السيطرة عليها، وتحول الملهى إلى ما يشبه حلبة ملاكمة.

وأشعلت لكمة وجهها "مايكل دوغلاس" إلى "رفيقي باول" غضب الأخير الذي قرر الانتقام، لتصل الشرطة وتجد "دوغلاس" قد تعرض للطعن مع آخرين نقلوا جميعا إلى المستشفى، ووضعت الشرطة حراسة مشددة حولها حتى اليوم التالي.

وكان "دوغلاس" قد وصل إلى الملهى الساعة الثانية والنصف صباحا، فيما وصل "باول" قبل منتصف الليل.

ورصدت كاميرات المراقبة اللكمة الأولى التي وجهها "دوغلاس" والفوضى التي اندلعت بسببها بعد ذلك.

وعندما وصلت الشرطة كانت المعركة لا تزال دائرة في الشارع بين عشرات الرجال.

وأصدرت المحكمة حكما بسجن "باول" لمدة 10 أشهر، فيما حكمت على "دوغلاس" بالسجن لمدة 9 أشهر.

المصدر : الجزيرة مباشر + ذا صن
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