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شاهد: هكذا يتعامل عمال المطارات مع حقائب المسافرين

17/3/2017

أظهرت لقطات فيديو عمالا يحملون حقائب المسافرين من طائرة ( إيزي جيت ) ويرمونها على شاحنة دون اكتراث.

وأظهرت اللقطات التي حصلت عليها صحيفة (ذا صن) البريطانية، العمال وهم يرمون الحقائب بإهمال كبير على ظهر الشاحنة ما أدى لوقوع بعض الحقائب على الرصيف وتحطمها.

وكان العمال يحملون الحقائب من طائرة في مطار لوتون بلندن على شاحنة قريبة من الطائرة، ويرمون الحقائب متكدسة فوق بعضها البعض من دون الالتفات إلى مكان وضعها حتى.

وعبر الركاب عن الغضب الشديد من الطريقة غير المسؤولة التي اتبعها العمال في نقل الحقائب من الطائرة إلى الشاحنة.

واعتبرت ( مينزيس للطيران) وهي شركة متعاقدة للاعتناء بالأمتعة في معظم المطارات في المملكة المتحدة سلوك موظفيها بـ"غير مقبول" وفتحت تحقيقا في الموضوع.
وقال متحدث باسم الشركة أنها تعتبر النقل الآمن لأمتعة الركاب مسألة ذات أهمية قصوى.
وأضاف المتحدث "سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أن يتم إيقاف مثل هذا السلوك، والتمسك بالمعايير المهنية لدينا بشكل صحيح في المستقبل".
ووعدت شركة ( إيزي جيت) بالتحقيق في الموضوع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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