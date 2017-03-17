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شاهد: ماذا فعل قس اكتشف ماسة تساوي ملايين الدولارات

17/3/2017

عثر قس مسيحي على واحدة من أكبر الماسات غير المصقولة في العالم وتزن 706 قراريط في منطقة كونو في شرق سيراليون.

وأودع القس الحجر الكريم، الذي نشرت صورته على الموقع الرسمي لرئيس سيراليون، في البنك المركزي للبلاد وفقا لما ذكرته مصادر حكومية.

وسلم قائد محلي من كونو الماسة للرئيس إرنست باي كوروما بالنيابة عن إيمانويل موموه الذي اكتشفها.

وتعتزم الحكومة بيعها في مزاد علني.

وقالت الرئاسة (الخميس) إن كوروما شكر القائد المحلي الذي توسط لعدم تهريبها إلى خارج البلاد.

وقال البيان "شدد (كوروما) على أهمية بيع مثل تلك الماسة هنا لأنها بالطبع ستمنح مالكيها ما يستحقونه وستعود بالفائدة على البلاد ككل".

ولم يتم حتى الان تقدير قيمة الماسة لكنها قد تساوي ملايين الدولارات.

وحسب بيانات للبنك الدولي فإن نصيب الفرد من الدخل القومي في سيراليون بلغ 620 دولارا في 2015.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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