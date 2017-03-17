البث الحي
منوعات

شاهد : فنان يستلهم مأساة المهاجرين في معرض فني

17/3/2017

صمم الفنان الصيني والناشط السياسي، آي وي وي، منشأة عملاقة تحمل اسم " قانون السفر" تعكس أزمة المهاجرين.

الفنان الصيني وهو من أشد مناصري قضية اللاجئين، زار أكثر من 20 موقعا من مواقع اللاجئين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جزيرة ليسبوس اليونانية.

وتأتي هذه المنشأة التي ستبقى معروضة في العاصمة التشيكية براغ،حتى السابع من يناير /كانون الأول 2018 على شكل زورق قابل للنفخ يمتد على 70 مترًا مع شخصيات عملاقة تمثل 258 لاجئًا، وسيعلق لتنعكس صورته على كرة بلورية.

قانون السفر تعد أضخم عمل فردي للفنان وتعكس تفاعله مع المشاكل الملحّة في عالم اليوم الغارق في النزاعات والأزمات السياسية والاقتصادية.

قال آي واي واي "عندما قصدنا ليسبوس للمرة الأولى، عثرنا على زورق نصف غارق، وأردت أن أخوض هذه التجربة على الزورق وأدركت ما يشعر به المرء عندما يكون وحيدًا على متن مركبة غير مجهزة مثل الحشرة على ورقة في البحيرة".

وكثف الفنان الصيني الذي سجن في بلده لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا سنة 2011 والذي حرم من جوازه لمدة أربع سنوات، المبادرات لصالح المهاجرين خلال السنوات الأخيرة.

وأعرب الفنان الصيني الذي خاض مجال النحت والتصوير والهندسة الشهر الماضي عن استيائه من بدايات عهد دونالد ترمب الرئاسي والقرارات المتخذة، من قبيل مشروع توسيع جدار فاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك ومنع دخول مواطني دول مسلمة إلى البلاد.

يذكر أن الحكومة التشيكية عارضت جهود الاتحاد الأوربي لإعادة توزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)