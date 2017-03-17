شاهد : فنان يستلهم مأساة المهاجرين في معرض فني

صمم الفنان الصيني والناشط السياسي، آي وي وي، منشأة عملاقة تحمل اسم " قانون السفر" تعكس أزمة المهاجرين.

الفنان الصيني وهو من أشد مناصري قضية اللاجئين، زار أكثر من 20 موقعا من مواقع اللاجئين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جزيرة ليسبوس اليونانية.

وتأتي هذه المنشأة التي ستبقى معروضة في العاصمة التشيكية براغ،حتى السابع من يناير /كانون الأول 2018 على شكل زورق قابل للنفخ يمتد على 70 مترًا مع شخصيات عملاقة تمثل 258 لاجئًا، وسيعلق لتنعكس صورته على كرة بلورية.

قانون السفر تعد أضخم عمل فردي للفنان وتعكس تفاعله مع المشاكل الملحّة في عالم اليوم الغارق في النزاعات والأزمات السياسية والاقتصادية.

قال آي واي واي "عندما قصدنا ليسبوس للمرة الأولى، عثرنا على زورق نصف غارق، وأردت أن أخوض هذه التجربة على الزورق وأدركت ما يشعر به المرء عندما يكون وحيدًا على متن مركبة غير مجهزة مثل الحشرة على ورقة في البحيرة".

وكثف الفنان الصيني الذي سجن في بلده لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا سنة 2011 والذي حرم من جوازه لمدة أربع سنوات، المبادرات لصالح المهاجرين خلال السنوات الأخيرة.

وأعرب الفنان الصيني الذي خاض مجال النحت والتصوير والهندسة الشهر الماضي عن استيائه من بدايات عهد دونالد ترمب الرئاسي والقرارات المتخذة، من قبيل مشروع توسيع جدار فاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك ومنع دخول مواطني دول مسلمة إلى البلاد.

يذكر أن الحكومة التشيكية عارضت جهود الاتحاد الأوربي لإعادة توزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء.