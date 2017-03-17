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شاهد: حديقة حيوان تستعين بـ"خبيرة" لمساعدة الحيوانات على التزاوج

17/3/2017

استعانت حديقة حيوان ديترويت الأمريكية بخبيرة لمساعدة البرمائيات على التزاوج من أجل زيادة أعدادها.

وترى د. روث ماركيك، مدير المركز الوطني للحفاظ على البرمائيات، إن البرمائيات في العالم مهددة وتواجه خطر الانقراض.

وسيكون على د. ماركيك تشجيع حيوانات مثل الضفادع والزواحف مثل السلمندر على زيادة مرات التزاوج بتوفير الأجواء المناسبة لهذا الغرض.

وتقول د. ماركيك إنها ستعمل على الحصول على ظروف مناخية مناسبة، لأن البرمائيات تحتاج إلى ضغط جوي معين ونسبة أمطار معينة للتزاوج.

وتقول ماركيك إن البعض لا يدرك أهمية وجود البرمائيات في حياتنا ولولاها لانهار النظام البيئي في مناطق كثيرة من العالم.

المصدر : أسوشيتد برس
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