شاهد: إنقاذ طفل علقت يداه في سلم كهربائي

نجحت أجهزة الإنقاذ في جنوب غرب الصين في إنقاذ طفل في السادسة من عمره بعد أن علقت يداه في سلم كهربائي.

وكان الطفل يلهو على السلم الموجود في مدخل المجمع السكني الذي يقطن به مع عائلته عندما وقعت الحادثة.

ووضع رجال الإنقاذ قضيبا حديديا في محاولة لزيادة الفجوة التي علقت فيها يد الطفل ليتمكنوا من سحبها، ولكن المحاولة فشلت.

وبعد 20 دقيقة من المحاولات المستمرة، نجح رجال الإطفاء في إخراج يد الطفل بالاستعانة بمثقاب كهربائي قبل أن ينقل الطفل إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وقال تقرير المستشفى إن الطفل أصيب بكسر في يده.