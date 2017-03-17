البث الحي
منوعات|الصين

شاهد: إنقاذ طفل علقت يداه في سلم كهربائي

17/3/2017

نجحت أجهزة الإنقاذ في جنوب غرب الصين في إنقاذ طفل في السادسة من عمره بعد أن علقت يداه في سلم كهربائي.

وكان الطفل يلهو على السلم الموجود في مدخل المجمع السكني الذي يقطن به مع عائلته عندما وقعت الحادثة.

ووضع رجال الإنقاذ قضيبا حديديا في محاولة لزيادة الفجوة التي علقت فيها يد الطفل ليتمكنوا من سحبها، ولكن المحاولة فشلت.

وبعد 20 دقيقة من المحاولات المستمرة، نجح رجال الإطفاء في إخراج يد الطفل بالاستعانة بمثقاب كهربائي قبل أن ينقل الطفل إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وقال تقرير المستشفى إن الطفل أصيب بكسر في يده.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)