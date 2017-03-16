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فيديو: أبسط طريقة لعمل "المندي"

16/3/2017

حصد مقطع مصور لأبسط طريقة لإعداد المندي العربي اللذيذ، نحو 3 ملايين مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واستعرض المقطع مقادير مندي الدجاج وخلطة التوابل التي تعتبر كلمة السر للوصول إلى طعمه الشهي المعروف لدى العرب، وكذلك طريقة التسوية ومدتها، وبعض الإرشادات المتعلقة بعملية التحضير والإعداد والطهي بسهولة.

ويعتبر المندي طبقا تقليديا حضرميا اشتهر به أهل اليمن والسعودية ومنتشر في أنحاء الجزيرة العربية ودول الخليج وأقطار عربية مختلفة.

وترجع صعوبة إعداد المندي لكونه يُنضج اللحم بحرارة الجمر بعد دفنه مغطى في الرمال داخل برميل محكم الغلق وهي طريقة يصعب على الكثيرين اتباعها، لكن هذا الفيديو يستعرض طريقة سهلة للاستمتاع بطبق مندي لذيذ دون المرور بتلك الخطوات الصعبة.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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