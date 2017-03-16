شاهد: مصابة بمتلازمة داون تقدم النشرة الجوية على التليفزيون الفرنسي

حققت القناة الثانية الفرنسية حلم إحدى الفتيات من ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك بإتاحة الفرصة لتقديمها النشرة الجوية .

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع الفيديو الذي يظهر الفتاة "ملاني سجار" والتي تبلغ من العمر 21 عاماً خلال تقديمها لنشرة جوية علي التليفزيون الفرنسي الرسمي، بعد أن ساعدتها إحدى الجمعيات الخيرية بالتواصل مع مسئولي القناة وتحقيق حلمها.

وبالفعل بدأت الفتاة في التدريب لمدة 4 أيام متواصلة لتشارك بعدها في تقديم النشرة الجوية بكفاءة.

وقد لفتت "ملاني" أنظار الملايين من المشاهدين، الذين أشادوا بثقتها العالية بنفسها وإصرارها علي تحقيق حلمها علي الرغم من ظروفها، كما أشادوا بالدور الإنساني لمسئولي التليفزيون الفرنسي.