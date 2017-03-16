شاهد: مريضة بالسرطان تأكل ثعبانا كل شهر لتخفف آلامها

"تناول ثعبان واحد في الشهر يجعلكِ لا تحتاجين إلى الطبيب"، تلك نصيحة معالج بالطب البديل لامرأة عراقية مريضة بسرطان عنق الرحم.

فعندما شُخصت حالة العراقية التركمانية سيونج محي الدين (50 عاما) على أنها مريضة بسرطان الرحم قبل خمس سنوات بدأت تُعالج في المستشفى لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن.

فنظرا لحالة العوز التي تعانيها وعدم قدرتها على دفع تكلفة الطب الحديث والأدوية اضطرت سيونج لاتباع نصيحة معالج بطب الأعشاب.

حيث تأكل حية بعد قطع رأسها وذيلها ثم تشويها على موقد غاز بمساعدة ابنها المراهق. وتشعر المريضة بأن الطب البديل يساعدها لكنها لم تزر الطبيب المعالج من السرطان لتفحص حالتها وتتيقن من ذلك.

ومن أجل دفع تكلفة علاج سيونج لدى المعالج بالطب البديل يعمل ابنها عباس طاهر (13 عاما) في السوق عقب عودته من المدرسة.