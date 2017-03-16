شاهد: لحظة إخراج كنغر حيًا من أمه المتوفاة

رصد مقطع مصور لقطات مؤثرة أثناء إنقاذ زوجين لمولود كنغر بإخراجه حيًا من الكيس الخارجي "جراب" الملاصق لبطن أمه المتوفاة.

رصد مقطع مصور لقطات مؤثرة أثناء إنقاذ زوجين لمولود كنغر بإخراجه حيًا من الكيس الخارجي (جراب) الملاصق لبطن أمه المتوفاة.

وحسبما ذكر موقع "نيوز فيلر"، لاحظ الزوجان الأستراليان أنثى كنغر جريحة وملقاة على حافة الطريق في شمال بريسبان، وتسيل منها الدماء، فاقتربا منها لمساعدتها والتأكد من أنها ما زالت على قيد الحياة، لكنها كانت قد ماتت للتو.

ولاحظ الزوجان شيئًا يتحرك في بطن الأم المتوفاة، وأدرك الزوج ويدعى "فونكاي" أن بداخل كيسها الخارجي كنغر صغيرًا مولود حديثًا فقرر إنقاذه، وأخرجه في مشهد مؤثر للغاية.

وتوجه الزوجان على الفور بالمولود اليتيم -الذي لم يتجاوز عمره عدة أسابيع- للطبيب البيطري. ويعيش الصغير الآن في إحدى المحميات البرية والتي تقدم الرعاية اللازمة له. وحظي الفيديو بانتشار واسع على شبكة الإنترنت.

يذكر أن الكنغر حديث الولادة لا يتجاوز طوله سنتمترين، ووزنه لا يتجاوز 8 غرامات وهو قصير ومجعّد القدمين، يتمسّك بفرو جراب أمه، وخلال 3 دقائق يزحف هذا الصغير من نفق الولادة ليصل إلى بطن الأم ومن ثمّ إلى الجراب دون أيّ مساعدة.

وداخل الجراب يتمكّن من الوصول إلى حلمة ثدي أمه الموجودة هناك، حيث يتمسك بها بقوةٍ كبيرة بحيث يصبح من المستحيل إبعاده عنها، ويبقى صغير الكنغر داخل جراب أمّه لمدة 190 يوماً، يأكل وينام فيه قبل خروجه منه للمرّة الأولى بعد أن تنبت له فروة.