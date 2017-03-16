شاهد: لحظات مؤثرة لفتاة تغني لجدها قبل وفاته

نشر موقع "نيوز فيلر" لقطات مؤثرة للغاية ترصد وداع مؤثر من فتاة لجدها المريض قبل وفاته، حيث انخرطت في البكاء وهي تغني له لآخر مرة.

والتقط المقطع في مدينة مونكلوفا المكسيكية، وظهرت فيه فتاة مراهقة تدخل في نوبة بكاء وهي تغني وتتشبث بقوة بيد جدها المريض الملقى على السرير، ثم تحتضنه في عناق عاطفي طويل.

وقالت الفتاة وتدعى "أيتسلريلا" إنها كانت على علم بإصابة جدها بمرض السرطان؛ ولكن لم تكن تعلم إلى أي درجة وصلت حالته، حتى اتصلت بها عمتها وأخبرتها بأنه توقف عن الأكل تمامًا والتزم الفراش، فأدركت أنها النهاية.

وقررت الطالبة الجامعية التي تعيش في مدينة مونتيري -تبعد 3 ساعات عن مونكلوفا- زيارة جدها لتودعه في يومه الأخير، وطلب منها أن تغني له 3 أغنيات اعتاد أن يسمعها منها.

وقالت إنها شعرت بالانكسار وهي تغني لجدها حين أدركت أنه سيرحل ويتركها، وأن هذه هي أغنيتها الأخيرة له، ما جعلها تدخل في نوبة بكاء انتهت بعناق طويل بينها.