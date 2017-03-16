البث الحي
منوعات

شاهد: فيديو للأمير وليام داخل ناد ليلي يثير انتقادات

16/3/2017

اثار فيديو للأمير البريطاني وليام وهو يرقص داخل ناد ليلي انتقادات شديدة بعد تغيبه عن حضور ارتباط ملكي هام مع العائلة المالكة.

وتصاعدت الانتقادات بعد ظهور لقطات للأمير وليام، 34 عاما، وهو يرقص في ملهى في أحد منتجعات التزلج في سويسرا بينما كانت الملكة إليزابيث الثانية وكبار أفراد العائلة المالكة يحضرون قداسا بمناسبة يوم الكومنولث في العاصمة لندن.

وقالت الصحف الشعبية البريطانية إن الأمير، الثاني في ترتيب ولاية التاج البريطاني، لا يعمل بالجد الكافي.

وقال مسؤول في تسجيل الارتباطات الملكية إن وليام نفذ واجبات ملكية في 13 يوما هذا العام، مقارنة بالأمير هاري الذي نفذ 18 مهمة والملكة التي نفذت 24 مهمة.

وبجانب مهامه الملكية يعمل وليام كطيار إسعاف جوي بدوام جزئي.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)