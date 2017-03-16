شاهد: فيديو للأمير وليام داخل ناد ليلي يثير انتقادات

اثار فيديو للأمير البريطاني وليام وهو يرقص داخل ناد ليلي انتقادات شديدة بعد تغيبه عن حضور ارتباط ملكي هام مع العائلة المالكة.

وتصاعدت الانتقادات بعد ظهور لقطات للأمير وليام، 34 عاما، وهو يرقص في ملهى في أحد منتجعات التزلج في سويسرا بينما كانت الملكة إليزابيث الثانية وكبار أفراد العائلة المالكة يحضرون قداسا بمناسبة يوم الكومنولث في العاصمة لندن.

وقالت الصحف الشعبية البريطانية إن الأمير، الثاني في ترتيب ولاية التاج البريطاني، لا يعمل بالجد الكافي.

وقال مسؤول في تسجيل الارتباطات الملكية إن وليام نفذ واجبات ملكية في 13 يوما هذا العام، مقارنة بالأمير هاري الذي نفذ 18 مهمة والملكة التي نفذت 24 مهمة.

وبجانب مهامه الملكية يعمل وليام كطيار إسعاف جوي بدوام جزئي.