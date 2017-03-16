البث الحي
منوعات

شاهد: فيديو طريف عن النطق الصحيح للماركات والشركات العالمية

16/3/2017

نشر مدرب اللغة الإنجليزية "عمر عبد الرحيم" مقطع فيديو طريف يوضح طريقة نطق الماركات والشركات العالمية.

وناقش الفيديو الذي نشره المدرب على صفحته بموقع فيسبوك طريقة النطق الصحيح لعدد كبير من الماركات العالمية، مثل "مايكروسوفت" و"هيونداي" و"بورشه" و"بيتزا هت" و"نوتيلا" و"أدوبي" و"واتساب" و"تويتر" وغيرها.

ونصح المدرب متابعيه مازحا بعدم استخدام طريقة نطق الكلمات الصحيحة مع أصدقائهم، مضيفا "اعرف الصح وخليه جواك".

وحظي الفيديو بمتابعة واسعة من مستخدمي موقع فيسبوك، حيث قام مئات الآلاف بمشاركة الفيديو والتعليق عليه، وتنوعت التعليقات ما بين إعجاب بالفيديو، واعتراض بعضهم على طريقة نطق تلك الكلمات، قائلين إنه يوجد لها عدة طرق للنطق، وإن طريقة النطق تختلف باختلاف البلدان ولغاتها ولهجاتها.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)