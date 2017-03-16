شاهد: فيديو طريف عن النطق الصحيح للماركات والشركات العالمية

نشر مدرب اللغة الإنجليزية "عمر عبد الرحيم" مقطع فيديو طريف يوضح طريقة نطق الماركات والشركات العالمية.

وناقش الفيديو الذي نشره المدرب على صفحته بموقع فيسبوك طريقة النطق الصحيح لعدد كبير من الماركات العالمية، مثل "مايكروسوفت" و"هيونداي" و"بورشه" و"بيتزا هت" و"نوتيلا" و"أدوبي" و"واتساب" و"تويتر" وغيرها.

ونصح المدرب متابعيه مازحا بعدم استخدام طريقة نطق الكلمات الصحيحة مع أصدقائهم، مضيفا "اعرف الصح وخليه جواك".

وحظي الفيديو بمتابعة واسعة من مستخدمي موقع فيسبوك، حيث قام مئات الآلاف بمشاركة الفيديو والتعليق عليه، وتنوعت التعليقات ما بين إعجاب بالفيديو، واعتراض بعضهم على طريقة نطق تلك الكلمات، قائلين إنه يوجد لها عدة طرق للنطق، وإن طريقة النطق تختلف باختلاف البلدان ولغاتها ولهجاتها.