شاهد: فنان تركي يُعلم فن "تذهيب" الخط العربي في بيروت

نظمت الجامعة الأمريكية في بيروت ورشة عمل لفنان تركي لتعليم تذهيب الخط العربي في إطار "معرض فن الخط" بمشاركة خبراء أتراك وعرب.

ويعمل الفنان نجاتي سنجق توتان أستاذا لتذهيب الخط العربي في جامعة مرمرة التركية منذ عام 1994.

ويستخدم التذهيب في تزيين اللافتات لكن من الممكن أيضا أن يستخدم في تزيين أشياء أخرى مثل اللوحات والجرانيت وإن كان بأحجام وأساليب مختلفة.

ويقول سنجق توتان إن التذهيب له سوق كبير في تركيا وإيران ومنطقة الخليج. وأنتج تلامذته في الآونة الأخيرة نسخا مُذهبة من المصحف.

وأضاف إنه في بداية عمله كان السوق في تركيا صعب جدا، لكن الأمر اختلف الآن.

وتتطلب تلك المهارة الصبر والهدوء إضافة للتعاون لكي يتمكن الفنان من إبداع العمل لأن إنجاز لوحة واحدة ،وفقا لما يقوله الفنان التركي، إلى فترة زمنية طويلة.

وأشار إلى أنه قد ينتج في العام الواحد ما بين أربع إلى ست لوحات.