البث الحي
منوعات

شاهد: فتاة تكحل عينيها بسكين!

16/3/2017

نشرت صحيفة ميرور البريطانية، لقطات غريبة وصادمة لفتاة مراهقة تكحل عينيها بسكين حاد أثناء استعراض مهاراتها في "اليوغا"!

وانتشر مقطع مصور للمراهقة الهندية أناميكا كوثاري (14 عامًا) وهي تستعرض موهبتها المحفوفة بالمخاطر، إذ تستخدم مهارات اليوغا في وضع الكحل في عينيها بسكين حاد وبأوضاع مختلفة.

وتعيش الفتاة الموهوبة في أجمر براجستان شمال الهند، وتقول إنها خجولة ومتحفظة، ولا تهتم بالشهرة بقدر ما تهتم بأداء هذه الحيل والمواقف الصعبة، مشيرة إلى أنها بدأت تتعلم اليوغا منذ عامين على يد والدها ناريندرا كومار كوثري (35 عامًا).

وقالت إن والدها كان لديه إصرار غير عادي على تنمية مواهب أبنائه ونجاحهم ومساعدتهم على حياة أفضل، حيث كان مضطرًا لترك المدرسة بسبب الفقر المدقع الذي عاشه في الصغر وهي تجربة قاسية لا يريد لأبنائه أن يمروا بها في حياتهم.

وقال والدها إن اهتمامه بالرياضة نابع من كون والده كان مصارعًا وشجعه على عشق اليوغا في الصغر، داعيًا الآباء لعدم إخفاء مواهب فتياتهم وحبسها خلف الأبواب المغلقة لاعتقادات خاطئة، فقد يحققن نجاحات أفضل من الأولاد إذا قدم لهن الدعم المناسب.

يذكر أن أناميكا تمكنت من الوصول إلى مرحلة متقدمة في برنامج المواهب الهندي، وعلى الرغم من موهبتها المحفوفة بالمخاطر إلا أنها أرادات تحقيق شيء مثير واستثنائي، نجحت فيه بالفعل بمرونة جسدها ويدها الثابتة.

المصدر : الجزيرة مباشر + ميرور
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)