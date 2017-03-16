شاهد: فتاة تكحل عينيها بسكين!

نشرت صحيفة ميرور البريطانية، لقطات غريبة وصادمة لفتاة مراهقة تكحل عينيها بسكين حاد أثناء استعراض مهاراتها في "اليوغا"!

وانتشر مقطع مصور للمراهقة الهندية أناميكا كوثاري (14 عامًا) وهي تستعرض موهبتها المحفوفة بالمخاطر، إذ تستخدم مهارات اليوغا في وضع الكحل في عينيها بسكين حاد وبأوضاع مختلفة.

وتعيش الفتاة الموهوبة في أجمر براجستان شمال الهند، وتقول إنها خجولة ومتحفظة، ولا تهتم بالشهرة بقدر ما تهتم بأداء هذه الحيل والمواقف الصعبة، مشيرة إلى أنها بدأت تتعلم اليوغا منذ عامين على يد والدها ناريندرا كومار كوثري (35 عامًا).

وقالت إن والدها كان لديه إصرار غير عادي على تنمية مواهب أبنائه ونجاحهم ومساعدتهم على حياة أفضل، حيث كان مضطرًا لترك المدرسة بسبب الفقر المدقع الذي عاشه في الصغر وهي تجربة قاسية لا يريد لأبنائه أن يمروا بها في حياتهم.

وقال والدها إن اهتمامه بالرياضة نابع من كون والده كان مصارعًا وشجعه على عشق اليوغا في الصغر، داعيًا الآباء لعدم إخفاء مواهب فتياتهم وحبسها خلف الأبواب المغلقة لاعتقادات خاطئة، فقد يحققن نجاحات أفضل من الأولاد إذا قدم لهن الدعم المناسب.

يذكر أن أناميكا تمكنت من الوصول إلى مرحلة متقدمة في برنامج المواهب الهندي، وعلى الرغم من موهبتها المحفوفة بالمخاطر إلا أنها أرادات تحقيق شيء مثير واستثنائي، نجحت فيه بالفعل بمرونة جسدها ويدها الثابتة.