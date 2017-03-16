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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: صبي يحمي مُسنّا وسط عاصفة مطر

16/3/2017

رصد رجل من داخل مطعم في كاليفورنيا، لقطات مدهشة لتصرف إنساني من صبي تجاه رجل مسنّ كان يسير ببطء في الشارع وسط البرد والمطر.

وأظهر الفيديو الذي نشره موقع "نيوز فيلر"، الصبي الصغير وهو يحمي بمظلته الكبيرة رجلًا مسنّا كان يتكيء على "مشّاية" ويسير بها في الشارع ببطء، بينما تشتد عاصفة البرد والمطر.

واستطاع الصبي حماية الرجل ومساعدته، حاملًا المظلة بيده فوق رأس الرجل، وعبر به الشارع متحملًا خطواته البطيئة دون ملل أو كلل حتى وصل إلى وجهته في مشهد إنساني رائع نال إعجاب واستحسان الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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