شاهد: رضيع يتشاجر مع ظله!

رصد مقطع مصور لقطات طريفة جدًا من داخل أحد المنازل في فيلادلفيا بالولايات المتحدة، رد فعل رضيع اكتشف وجود ظله على الحائط.

وأظهر الفيديو الذي نشره موقع "نيوز فيلر"، طفلًا الذي لم يتجاوز عمره العامين، وقد تحمس جدًا وانفعل بشدة بمجرد رؤية ظله على الحائط فيما يبدو أنه يلاحظه لأول مرة.

وتفاعل الرضيع بحماس شديد مع ظله بشكل رائع وطريف، حيث حاول الاختباء منه في البداية ثم تفاعل معه تارة باللعب، وتارة أخرى بالتشاجر والركل وشن الهجمات المتتالية عليه.

وحظي المقطع الطريف بانتشار وإعجاب واسعي المدى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.