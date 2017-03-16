البث الحي
منوعات

شاهد: رضيع يتشاجر مع ظله!

16/3/2017

رصد مقطع مصور لقطات طريفة جدًا من داخل أحد المنازل في فيلادلفيا بالولايات المتحدة، رد فعل رضيع اكتشف وجود ظله على الحائط.

وأظهر الفيديو الذي نشره موقع "نيوز فيلر"، طفلًا الذي لم يتجاوز عمره العامين، وقد تحمس جدًا وانفعل بشدة بمجرد رؤية ظله على الحائط فيما يبدو أنه يلاحظه لأول مرة.

وتفاعل الرضيع بحماس شديد مع ظله بشكل رائع وطريف، حيث حاول الاختباء منه في البداية ثم تفاعل معه تارة باللعب، وتارة أخرى بالتشاجر والركل وشن الهجمات المتتالية عليه.

وحظي المقطع الطريف بانتشار وإعجاب واسعي المدى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)