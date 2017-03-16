شاهد: "ثعلب الماء" يقتحم متجرا ويعض الزبائن

فوجئ المتسوقون داخل متجر في إيرلندا، بزائر من البحر يبدو أنه كان تائهًا حتى وجد نفسه متخبطًا بين أرجل المشترين.

واقتحم الحيوان المائي "القضاعة" أو "ثعلب الماء" متجر تيسكو في مدينة كاستليبار بمقاطعة مايو الايرلندية، وتجول راكضًا في ممر اللحوم ثم اختبأ أسفل إحدى الثلاجات.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يبدو أن الحيوان البحري قد ضل طريقه ودخل المتجر بالخطأ مروعًا المتسوقين، ثم اختبأ تحت ثلاجة لحوم خوفًا بعدما طارده العمال.

وعضّ ثعلب الماء عددًا من المشترين قبل أن يتمكن العمال من القبض عليه وطرده خارج المتجر، ومن المتوقع أنه عاد إلى موطنه الطبيعي في بحيرة قريبة من المكان.