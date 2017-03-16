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شاهد: تحويل بقايا السجائر إلى ورق في البرازيل

16/3/2017

أقامت شركة برازيلية أول مصنع تابع لها لإعادة تدوير بقايا السجائر وتحويلها إلى ورق.

ويقوم موظفون بجمع بقايا السجائر من صناديق وضعت خصيصا لهذا الغرض في شوارع ولاية ساو باولو.

ويقول مدير المصنع إن بقايا السجائر التي تلقى في الشوارع تمثل خطرا كبيرا خاصة مع الأخذ في الاعتبار عوامل الشمس والرياح.

وتقول تقارير إن بقايا سيجارة واحدة يمكنها تلويث وتسميم ليتر كامل من الماء.

ويتم غسل بقايا السجائر بالماء لتخليصها من المواد الكيميائية والسموم ثم يتم تجفيفها وتسخينها قبل تركها ست ساعات لتجف.

ويمكن انتاج ورقة طباعة من بقايا 35 سيجارة تقريبا.

المصدر : رويترز
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