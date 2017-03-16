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منوعات|بريطانيا

شاهد: استعراض راقص لأسراب طيور في السماء

16/3/2017

رصد مقطع مصور التقط من داخل محمية طبيعية في لنكولن بالمملكة المتحدة، مشاهد بانورامية ساحرة لأسراب من الطيور تتراقص في السماء.

وأظهر الفيديو نحو 15 ألف طائر من طيور الزرزور تدور في السماء عند الغسق، وكأنها تقدم عرضًا راقصًا يأسر القلوب لمدة 20 دقيقة.

وتحركت الطيور في مجموعات من بضعة آلاف، أثناء تحليقها في السماء في شكل حلقات منتظمة وبدأت تتمايل وتتراقص بمنتهي الدقة والنظام في شكل دوامات، لتُظهر عرضًا مذهلًا في سماء المدينة.

وحظي الفيديو بانتشار واسع المدى على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ نشره قبل أيام على موقع "نيوز فيلر".

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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