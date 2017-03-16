شاهد: استعراض راقص لأسراب طيور في السماء

رصد مقطع مصور التقط من داخل محمية طبيعية في لنكولن بالمملكة المتحدة، مشاهد بانورامية ساحرة لأسراب من الطيور تتراقص في السماء.

وأظهر الفيديو نحو 15 ألف طائر من طيور الزرزور تدور في السماء عند الغسق، وكأنها تقدم عرضًا راقصًا يأسر القلوب لمدة 20 دقيقة.

وتحركت الطيور في مجموعات من بضعة آلاف، أثناء تحليقها في السماء في شكل حلقات منتظمة وبدأت تتمايل وتتراقص بمنتهي الدقة والنظام في شكل دوامات، لتُظهر عرضًا مذهلًا في سماء المدينة.

وحظي الفيديو بانتشار واسع المدى على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ نشره قبل أيام على موقع "نيوز فيلر".