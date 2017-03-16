إيما واتسون تعتزم رفع دعوى قضائية بعد تسريب صور "عارية" لها

تعتزم الممثلة إيما واتسون نجمة فيلم (بيوتي اند ذا بيست) رفع دعوى قضائية تتصل بصور لها قالت إنها تم تسريبها على الإنترنت.

وقال المتحدث باسم واتسون في بيان لمجلة فارايتي وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "تعرضت صور من جلسة تجربة ملابس لواتسون مع مصمم أزياء جرت قبل عامين للقرصنة، الصور ليست عارية ، طُلب من المحامين التحرك ولن نعلق بما هو أكثر".

وكانت منشورات على وسائل للتواصل الاجتماعي وتدوينات قد ذكرت أن صورا عارية لواتسون نشرت هذا الأسبوع على شبكة لتبادل الوثائق.

ولم يتضح الإجراء الذي يعتزم المحامون اتخاذه، أو ضد من سيكون.

ولمع نجم واتسون (26 عاما) حين جسدت شخصية هيرميون جرينجر في سلسلة أفلام (هاري بوتر). وأثارت جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر بسبب مجموعة من الصور خصت بها مجلة (فانيتي فير ) شملت واحدة كشفت فيها عن أجزاء من صدرها.

يأتي ذلك في وقت يصف منتقدون لواتسون، وهي سفيرة للأمم المتحدة للنوايا الحسنة لحقوق المرأة والمساواة بأنها "منافقة وغير مخلصة " لقيم المساواة بين الرجل والمرأة التي تتبناها.

وتشارك واتسون في فيلم (بيوتي آند ذا بيست) الذي يبدأ عرضه بدور السينما في كل أنحاء العالم هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نحو 200 مليون دولار، وفقا لمحللي مبيعات تذاكر السينما.