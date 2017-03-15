يشتري لوحة أرقام بثمن سيارة "فيراري"

تم تسجيل أعلى سعر لرقم تسجيل لوحات سيارة في سويسرا.

ودفع مشتر 160 ألفا و100 فرنك سويسري ( 159 ألف دولار) مقابل زوج من لوحات الأرقام المميزة، وفق ما ذكرت صحيفة سويسرية إقليمية.

وكان عارض هذا الثمن على الإنترنت، الذي يسمي نفسه ماترانس، اشترى لوحة " في إس1- " وهو اختصار لمقاطعة فاليه، التي نظمت المزاد، وفق صحيفة "فاليزر بوته"ومقابل نفس السعر، كان يمكن للمالك الجديد للوحتي الأرقام المصنوعتين من الألومنيوم، شراء سيارة فيراري مستعملة في سويسرا.

وكانت مقاطعات سويسرا حققت أرباحا من الطلب على لوحات أرقام السيارات المميزة التي تعد مدعاة للتفاخر.

وتسجل زيوريخ أعلى إيرادات من هذه المزادات، محققة ريعا سنويا يبلغ 2.5مليون فرانك سويسري.

ومع ذلك، تتضاءل أسعار هذه اللوحات في سويسرا مقارنة مع بلدان أخرى.

وكان رجل أعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة اشترى لوحة أرقام سيارة تحمل الرقم "1" مقابل 52.2 مليون درهم إماراتي (14.2 مليون دولار أمريكي)، في حين أنفق رجل الأعمال أفضل خان 460 ألف جنيه استرليني 561 ) ألف دولار ) على اللوحة البريطانية التي تحمل رقم "إف-1″.