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فنادق ومطاعم نيودلهي تفتح أبواب مراحيضها للجمهور

شارع في نيودلهي
شارع في نيودلهي
15/3/2017

قال مسؤول في بلدية ساوث دلهي اليوم الأربعاء إنه سوف يتعين على الفنادق والمطاعم في مناطق بالعاصمة الهندية فتح أبواب مراحيضها للجمهور ابتداء من شهر نيسان/إبريل المقبل.

ولكن قد يسمح لها بتحصيل رسوم مقابل هذه الخدمة.

وقال مفوض البلدية بونيت كومار جويل إن القرار يعني أن أكثر من 4 آلاف مرحاض سوف تكون متاحة للجمهور بلا أي تكاليف على دافعي الضرائب.

ويُشار إلى أن عدم وجود مراحيض كافية، وخاصة للنساء، يمثل مشكلة في الهند. ولا يمتلك نصف سكان الهند البالغ عددهم مليار و200 مليون نسمة مراحيض بمنازلهم، ويقوم الكثير بقضاء حاجتهم في العراء خاصة في المناطق الريفية.       

وأضاف جويل أن الفنادق والمطاعم في المنطقة الخاصة لإدارة بلدية ساوث  دلهي، وهي إحدى الأقسام المدنية الثلاثة بدلهي، سوف تسمح باستخدام مراحيضها من قبل مواطنين من غير مرتادي الفنادق والمطاعم، ويمكن أن تفرض رسوما تقدر بـ 5 روبيات ( أقل من سنت) على مستخدمي المراحيض.       

وأوضح جويل " هذا قد يكون مفيدا بصورة خاصة للنساء اللاتي يعانين من مشكلة عدم وجود مراحيض في الأماكن المزدحمة".

وأشار إلى أنه سوف يتم إضافة ما ينص على  السماح باستخدام المراحيض في  تراخيص الصحة التي يتم منحها للمطاعم. 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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