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عناكب العالم تلتهم 800 مليون طن من الحشرات سنويا

15/3/2017

تلتهم جميع عناكب العالم سنويا كمية من الحشرات وغير ذلك من الحيوانات الصغيرة جدا تتراوح بين 400 و 800 مليون طن وذلك حسبما قدر باحثون في ألمانيا والسويد وسويسرا.

وللمقارنة فإن البشر في جميع أنحاء العالم يأكلون نحو 400 مليون طن من اللحوم والأسماك سنويا حسبما أشار الباحثون في دراستهم التي نشرت اليوم الأربعاء في مجلة "ذي ساينس أوف نيتشر". 

وحسب الباحثين فإن حيتان العالم تلتهم 280 إلى 500 مليون طن من الغذاء. كما تأكل طيور البحر 70 مليون طن من الأسماك وما يعرف بثمار البحر.

استند الباحثون في دراستهم إلى بيانات من 65 دراسة سابقة بالإضافة إلى ما رصدوه بأنفسهم خلال الدراسة وقالوا إن النتائج التي خلصوا إليها تؤكد الدور الذي تلعبه العناكب كحيوانات مفترسة في الطبيعة.

وأشار الباحثون إلى أن هذه العناكب وخاصة ما يعيش منها في البراري والغابات تحول دون أن تصبح الكثير من الحشرات وبالا على الإنسان. 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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