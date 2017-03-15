شاهد: 84 مليون مشاهدة في 5 أيام لهذا الفيديو

أجرت صحيفة وول ستريت جورنال مقابلة مع المحلل السياسي روبرت إي كيلي وزوجته كيم غونغ بعد انتشار مقطع مصور لهما حقق أكثر من 84 مليون مشاهدة في 5 أيام فقط.

وكان كيلي الخبير في شؤون شرق آسيا يجري مقابلة الجمعة الماضية على الهواء من غرفة المكتب بشقته في مدينة بوسان ثاني أكبر مدن كوريا الجنوبية مع قناة bbc عبر تطبيق "سكايب"، متحدثا عن إقالة رئيسة كوريا الجنوبية.

ونسى كيلي قفل باب الغرفة وبينما كان يجري اللقاء دخل طفلاه الغرفة وبدت علامات الحرج الشديد عليه وقدم اعتذاره قبل أن تدخل زوجته إلى المكتب سريعا لإخراج الطفلين.

وقالت BBC على موقعها الإلكتروني إن الضيف حافظ على رباطة جأشه وأكمل المقابلة بنجاح.

وانتشر فيديو الواقعة على العديد من المواقع الإخبارية في مختلف أنحاء العالم محققا انتشارا واسعا.

وقالت كيم غونغ إنها حاولت جاهدة ألا تظهر في الكاميرا أثناء إخراج طفليها من الغرفة لكنها فشلت في ذلك.

ونشرت BBC الفيديو على صحفتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وحقق أربعة وثمانين مليون مشاهدة في خمسة أيام فقط.