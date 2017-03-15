شاهد: مصارع عالمي يشعل جسده لإثارة الجماهير

حاول نجم المصارعة العالمي، الياباني الشهير كوتا ايبوشي إثارة إعجاب الجماهير في لندن فوقف أعلى سيارة وأشعل الألعاب النارية في جسده!

وبحسب صحيفة ميترو البريطانية، كان كوتا في بيثنال غرين شرق لندن، عندما أغلق الشوارع لإشعال الألعاب النارية في جسده، واعتلى سقف سيارة وهو بزي المصارعة ثم قام بإطلاق النار في السماء قبل أن يوجهها لجسمه.

وجاء المصارع الياباني من أجل المشاركة في إحدى المباريات بلندن، والتي يبدو أنها انتهت في الخارج، حيث خرج المصارعون إلى الشوارع وواصلوا شجارهم العنيف بدلًا من الحلبة.

وأظهرت اللقطات التي نشرها موقع ميرور كوتا وهو يقف على سيارة، ويحمل في يده الألعاب النارية، حيث قام بإطلاق النار في السماء، ثم قام بتوجيهها إلى جسمه.

واعترف كوتا أن أسلوبه لم يجذب الجماهير في بريطانيا كما كان يتوقَع، لكنه تلقى انتقادات إيجابية أيضًا على عرض الألعاب النارية التي خرج منها سالمًا بلا أي إصابات أو حروق.