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شاهد: لأول مرة .. مصابة بمتلازمة داون تقدم النشرة الجوية

15/3/2017

في سابقة هي الأولى من نوعها وفي تحد لإعاقتها، قامت ميلاني سيغارد البالغة من العمر 21 عاما والتي تعاني من متلازمة داون، بتقديم النشرة الجوية

على التلفزيون الوطني الفرنسي يوم الثلاثاء (14 مارس آذار).

جاء الحدث بعد حملة أُطلقت في 27 فبراير شباط برعاية(يو.إن.أيه.بي.إي.آي) وهو اتحاد لجمعيات تهدف إلى دمج أفضل لذوي الإعاقة في المجتمع.

وانطلقت الحملة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حيث طلبت سيغارد من المستخدمين دعم حلمها في أن تصبح مقدمة للنشرة الجوية من خلال تسجيل الإعجاب بصفحتها.

وقام نحو 200 ألف من مستخدمي موقع فيسبوك بدعم مشروعها كما قام عدد من المذيعين بالتلفزيون الوطني بمنحها فرصة للظهور على الهواء مباشرة.

 واختارت سيارد قناة فرانس 2 وقدمت النشرة الجوية إلى جانب المقدمة الاعتيادية آنيه بيداميه.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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