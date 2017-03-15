شاهد: كيف خبأ مسافر 4.5 كيلو كوكايين في سرواله؟

عثر موظفو الجمارك في مطار جون كيندي الدولي، على 10 أرطال (4.5 كيلوغرامات) من الكوكايين في سرواله، مربوطة حول ساقيه!

وبحسب شبكة فوكس نيوز، وعدد من القنوات الأمريكية المحلية، كان المواطن خوان كارلوس غالان لوبيرون، قد وصل إلى المطار في نيويورك قادمًا من جمهورية الدومينيكان، حين أثار شكوك موظفي الجمارك بسبب سلوكه العصبي وملابسه الضيقة.

وقام الموظفون بتفتيشه ليكتشفوا حِزَم الكوكايين مثبته حول ساقيه وراء السروال بدلًا من ملابسه الداخلية، وقدرت قيمة الكوكايين الذي تم ضبطه بحوالي 164 ألف دولارًا.

وتم اعتقال الرجل وتسليمه لمباحث الأمن ليواجه اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات، وقال الضباط إنها ليست المرة الأولى التي يرون فيها هذا النوع من طرق إخفاء المخدرات.