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شاهد: فلسطينية تستطيع رسم لوحة متميزة في أقل من 3 دقائق

15/3/2017

في أقل من 3 دقائق تستطيع الفنانة الفلسطينية الشابة شروق القواسمي رسم صور الوجوه (بورتريهات) على لوحة من القماش الأسود بطلاء أسود أيضا

وبعدها ترش على ما رسمته مسحوقا ذهبيا لامعا (تسميه البرق) ليبرز ويحدد معالم الوجه الذي رسمته على اللوحة.

وترسم شروق، وهي من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، شخصيات فلسطينية وعربية بارزة في لوحاتها أمام الجمهور بشكل مباشر. ويحسب الحضور الوقت.

وتوضح شروق (21 عاما) أن هناك موضوعات معينة تحب أن ترسمها بشكل خاص.

وفي احتفالية فنية في مطعم بالخليل رسمت شروق عدة لوحات كل منها في ثلاث دقائق.

وأوضحت أن أسلوبها الفريد في الرسم منبعه عشقها لمادة المسحوق الذهبي اللامع (البرق).

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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