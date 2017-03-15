شاهد: سيارة تقتحم محطة وقود وتحترق بركابها

اقتحمت سيارة جامحة محطة وقود وأطاحت بمضخة قبل أن تتحول إلى كرة لهب وركابها داخلها.

وأظهرت لقطات لكاميرا مراقبة اقتحام سيارة رياضية من نوع نيسان تعمل لحساب شركة "أوبر" لخدمات السيارات، محطة وقود في سياتل بالولايات المتحدة.

وأفادت تقارير أن إطار السيارة انفجر لدى سيرها بسرعة عالية مما تسبب في فقدان سائقها السيطرة عليها.

وأضافت التقارير أن السيارة اصطدمت بسيارة أخرى بعد اقتحامها محطة الوقود.

وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، ونجحت في إخراج سائق سيارة "أوبر" وراكبة في العقد الخامس من العمر كانت في المقعد الخلفي.

ونقل سائق السيارة الأخرى مصابا بجروح خطيرة.