شاهد: حارس أمن أمريكي يقتل ملثما في مصرف

وثقت لقطات تلفزيونية لحظة قتل حارس أمن أمريكي للص اقتحم مصرفا شاهرا سلاحا ناريا.

وأظهرت اللقطات اللص "لورنس تورنر"/34 عاما/ وهو يقتحم مصرف "ألبن بنك" في منطقة روكفورد بولاية إلينوي الأمريكية ومرتديا قناعا.

وأشهر اللص سلاحه في وجه موظفي المصرف وأطلق الرصاص على السقف، وفور أن لاحظ حارس "براين هاريسون" الموقف، استل سلاحه وأردى اللص قتيلا.

وعلى الرغم من وقوع الحادث في 20 يناير/كانون ثاني الماضي، ظل مصير الحارس معلقا بين إذا ما كانت ستوجه له اتهامات أم لا.

وأعلن المدعي العام في المقاطعة الثلاثاء عدم تقديم اتهامات بحق حارس الأمن، معتبرا فعله دفاعا عن النفس والآخرين.