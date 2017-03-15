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منوعات|إسبانيا

شاهد: ثور يطيح بعين مصارع "أعور"

15/3/2017

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقطعًا مصورًا غزا موقع "تويتر" لثور هائج نطح مصارعا أسطوريا أعور وأطاح بعينه الزجاجية.

وكشف الثور عن ندوب مصارع الثيران الأسطوري خوان خوسيه باديلا (43 عامًا) والملقب بـ"القرصان" لكونه أعور، حيث خسر عينه اليسرى بعدما نطحه ثور خلال مهرجان ديل بيلار في مدينة سرقسطة الإسبانية في أكتوبر 2011.

وأعاد ثور آخر الفعلة ذاتها، ولكن تلك المرة أطاح بعينه الزجاجية، كما نطحه في فخذه وصدره وأسقطه أرضًا خلال مهرجان فاياس في فالنسيا الإسبانية، وتدخل بعض المصارعين لإنقاذ خوسيه وإبعاد الثور عنه، ونقل إلى المستشفى بنزيف في فخذه الأيمن.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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