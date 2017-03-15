شاهد: تمساح يهاجم مدربًا أدخل رأسه بين فكيه

رصد مقطع مصور، لقطات مرعبة للحظة مهاجمة تمساح لمدربه حين وضع رأسه بين فكيه أثناء عرض في سيرك بفيتنام.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وذا صن البريطانيتين، عض التمساح الضخم وجه مدربه أثناء العرض في لحظات مرعبة أمام الجماهير، حيث أطبق فكيه على رأس المدرب لتسمع صراخه بعد ذلك يتألم بينما يسيل الدم على وجهه.

وكان المدرب قد قرر بمساعدة آخر، وضع رأسه داخل فم التمساح خلال العرض، وما إن وضع وجهه بين فكي التمساح حتى أطبق عليه بقوة كما يطبق على فريسته، بينما سحب المدرب نفسه بسرعة وهو يصرخ من شدة الألم وتسيل الدماء على وجهه، كما تعالت صرخات الحضور خوفًا من المشهد المرعب.

وكان التمساح المسؤول عن العرض قد توفي في وقت سابق من ذلك اليوم مما اضطرهم لاستخدام هذا التمساح البديل الذي هاجم المدرب ونجا لحسن حظه. ويخضع حاليًا للعلاج في أحد المستشفيات بمقاطعة خنان، بينما تحقق الشرطة في الحادث.