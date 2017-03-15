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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: تتخلص من رضيعتها بتركها في متجر بأمريكا

15/3/2017

تخلصت أم أمريكية من طفلتها/عامين/ بتركها في متجر للبقالة الأحد الماضي في مدينة "ريفرسايدز" بولاية كاليفورنيا.

وأطلقت الشرطة حملة عامة للبحث عن الأم على مدار يومين، لتتمكن من القبض عليها وتدعى سيدني فيلايساني/31 عاما/ يوم الثلاثاء بتهمة تعريض حياة طفلة للخطر وإهمال طفلة تحت تأثير عقاقير مخدرة.

وذكرت الشرطة أن الطفلة كانت تتجول وحيدة في المتجر، وعندما عثر عليها أحد المتسوقين وأحضرها إلى أمها نهرته الأم وقالت له "اتركها".

وأضافت أن الأم واصلت التسوق وذهبت لتدفع الحساب عند الصراف وخرجت من المتجر بمفردها تاركة الطفلة بمفردها.

وعثر على الطفلة في الساعة الخامسة مساء بمفردها دون أن يصيبها مكره.

وعندما عرضت الشرطة شريط المراقبة على الطفلة، أشارت إلى المرأة قائلة "أمي". ونشرت الشرطة شريط المراقبة وأطلقت مناشدة للناس بالتعرف على المرأة.

وعندما دخلت المرأة مصرفا مساء الثلاثاء تعرف عليها موظف واتصل بالشرطة على الفور. وأفادت تقارير إخبارية أن المرأة تعاني من مشاكل نفسية وتتعاطى المخدرات وتدمن الخمور.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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