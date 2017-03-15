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شاهد: افتتاح فندق يديره موظفون أغلبهم روبوتات في طوكيو

15/3/2017

موظفو استقبال على شكل ديناصورات كانوا على أُهبة الاستعداد اليوم الأربعاء مع افتتاح فندق جديد يديره موظفون أغلبهم روبوتات وأجهزة إنسان آلي في طوكيو.

الدعوة وجهت لوسائل الإعلام قبل الزبائن للتعرف على الأنواع التسعة من الروبوتات التي تساعد في التحقق من هوية النزلاء وتنظيف البهو والترفيه عن الضيوف.

ويوجد بالفندق موظفون من البشر يساعدون في صيانة الروبوتات وعددها 140 روبوتا في الفندق.

وكان أول فندق من سلسلة فنادق "هين-نا أوتيل"، التي تعني حرفيا باليابانية "فندق غريب" افتتح في ناغازاكي جنوب اليابان في 2015 وتم تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه "أول فندق يديره موظفون من الروبوتات".

وافتتح هذا الفندق، وهو الثاني الذي تديره وكالة (إتش.آي.إس) للسفر منخفض التكلفة، في موقع قريب للغاية من منتجع ديزني بطوكيو المقصد السياحي الشهير باليابان.

ويقول مدير الفندق يوكيو ناجاي إن كلمة "هين" في اسم الفندق والتي تعني (غريب) باليابانية، يمكن أن تعني أيضا (تغيير) وهو ما يوضح إمكانيات الفندق للتطور.

وعندما افتتح الفندق الأول في 2015 كانت لا تزال هناك حاجة إلى 30 موظفا لمراجعة الأشياء الأساسية والحفاظ على الروبوتات. وقد تقلص هذا العدد حاليا إلى سبعة فقط في كل فندق.

وتبدأ أسعار الإقامة في غرفة مزدوجة في الليلة الواحدة من 14000 ين (122 دولارا).

ومن المقرر افتتاح ثالث "هين-نا أوتيل" هذا الصيف في وسط اليابان.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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