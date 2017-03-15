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بالصور: يجمع أغطية البيرة لمدة 5 سنوات لهذا السبب

جمع أغطية زجاجات البيرة لمدة 5 سنوات ليجعل مطبخه بهذا الشكل
جمع أغطية زجاجات البيرة لمدة 5 سنوات ليجعل مطبخه بهذا الشكل
15/3/2017

استطاع أمريكي بمساعدة أطفاله تغيير تصميم ديكور مطبخه وتحويله إلى تحفة فنية باستخدام أغطية زجاجات البيرة التي جمعها على مدار 5 سنوات!

وبحسب موقع صور "Imgur" الشهير، وصحيفة ديلي ميل البريطانية، جمع كريس –من أوهايو- حوالي 2500 من أغطية زجاجات البيرة بمساعدة الأصدقاء والأسرة على مدار 5 سنوات.

وكان كريس يزيل الغطاء بعناية من فوق فوهة الزجاجة بحيث تظل محتفظة بشكلها بحيث لا يتم ثنيها أو خدشها، واحتفظ بها طوال هذه المدة ليعيد استخدامها في شكل ديكور أنيق ومبدع.

وتمكن الأب بمساعدة طفليه من فرز الأغطية بحسب الألوان ثم ترتيبها على سطح طاولة المطبخ -على شكل حرف "L"- لتزيينها بها، وتم تثبيت أغطية الزجاجات بمادة الراتنغ اللاصقة وأخرى ملمعة ليبدو السطح أملس تمامًا مثل الزجاج.

واستغرق الأمر 4 ساعات فقط، وقال كريس إنه بالإضافة لفكرة تغيير الديكور، كان هدفه أيضًا إيجاد وسيلة ممتعة لجميع أفراد الأسرة لاسيما أطفاله حتى يقضوا وقت فراغهم في شيء مفيد وممتع ويحث على الإبداع.

وحصدت الصور أكثر من مليون مشاهدة على موقع إمغيور الشهير منذ نشره قبل 3 أيام فقط.

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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