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انفجار سماعات الرأس لراكبة على متن طائرة

15/3/2017

احترق شعر امرأة أسترالية واسود وجهها بعد أن انفجرت سماعات رأس تعمل بالبطارية كانت تستخدمها لسماع موسيقى.

ووقع ذلك في منتصف رحلة طيران من بكين إلى ملبورن، وفق ما قالت سلطات النقل الأسترالية اليوم.  

وقال مكتب سلامة النقل الأسترالي في بيان، إنه بعد نحو ساعتين من بداية الرحلة سمعت الراكبة، التي كانت تنصت للموسيقى أثناء النوم، دوي انفجار، وشعرت بوجهها يحترق، ومن ثم ألقت بسماعاتها على الأرض.

ونقل عن المرأة في البيان قولها "كان ينطلق منها شرر وبها كميات صغيرة من النار".

وأضافت قائلة: "وبينما اتجهت لدهسها بقدمي، كانت المضيفات بالفعل وصلن ومعهن دلو من الماء لصبه عليها البطارية والغطاء كانا قد ذابا والتصقا بأرضية الطائرة".     

وقال مكتب سلامة النقل إنه للفترة المتبقية من الرحلة، تحمل الركاب رائحة البلاستيك الذائب والإلكترونيات المحترقة والشعر المحروق. 

وأضافت الراكبة أن الأشخاص كانوا يسعلون ومختنقين طوال الطريق إلى الوطن. 

ولم يذكر المكتب الشركة المصنعة لسماعات الرأس، لكنه قال إن الحادث يوضح خطرا متزايدا لوجود الأجهزة التي تعمل بالبطارية على الرحلات الجوية.  

وفي الآونة الأخيرة، تسببت الهواتف الذكية وأجهزة التنقل الشخصية العاملة بالبطاريات في حوادث مماثلة خلال رحلات طيران، ما أدي إلى عمليات سحب واسعة النطاق لهاتف سامسونغ جالاكسي نوت 7، الذي يستخدم بطاريات ليثيوم أيون، من جميع أنحاء العالم في العام الماضي.

     

المصدر : الألمانية
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