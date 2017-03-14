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هل تتفرغ أنجلينا جولي للتدريس وتهجر هوليوود؟

أنجلينا جولي
أنجلينا جولي
14/3/2017

تخوض الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي مغامرة جديدة هذه الأيام، الأمر لا يتعلق بفيلم "أكشن" في هوليوود وإنما بدورها كأستاذة زائرة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE.

 

الممثلة والمخرجة السينمائية، التي شاركت في تأسيس الحملة الدولية لإنهاء العنف الجنسي في مناطق النزاعات، ألقت أول محاضرة لها أمام طلاب الجامعة ووعدت أنها ستركز على موضوع العنف الجنسي، الذي يستخدم كسلاح في الحروب ضد النساء من خلال عرض تجربتها الميدانية، التي قامت بها خلال السنوات الأخيرة لعدد من مناطق النزاع.

وقالت جولي في بداية لقائها مع الطلاب: "أنا متوترة قليلا وأشعر كأنني فراشة طائرة… آمل أن أؤدي مهمتي على أكمل وجه، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن منصب جولي الجديد كأستاذ زائر غير مدفوع الأجر، وستبدأ مهمتها رسميا في سبتمبر المقبل، لتوعية الطلاب حول تأثير الحرب على النساء في مناطق النزاع.

المصدر : الجزيرة مباشر
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