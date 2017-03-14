فيينا المدينة الأجمل في العالم وبغداد الأسوأ

احتلت العاصمة النمساوية فيينا قائمة المدن التي توفر أعلى مستوى لجودة الحياة في العالم بينما جاءت بغداد كأسوأ مكان للعيش.

وحافظت فيينا التي تقع على نهر الدانوب على قمة قائمة شركة ميرسير للاستشارات للمدن للعام الثامن على التوالي، بينما ظلت العاصمة العراقية مرة أخرى أسوأ مكان للحياة.

ويساعد المسح الذي شمل 231 مدينة الشركات والمنظمات تحديد الأجور وبدلات المصاعب للموظفين الدوليين. ويستخدم المسح عشرات المعايير مثل الاستقرار السياسي والرعاية الصحية والتعليم والجريمة والترفيه والنقل.

ولم تحظ مراكز عالمية مثل لندن وباريس ومدينة نيويورك بأن تكون ضمن أول 30 مدينة متراجعة عن كبريات مدن ألمانيا والدول الإسكندنافية وكندا ونيوزيلندا واستراليا.

وجاءت سنغافورة في المرتبة الأولى بين المدن الآسيوية وفي الترتيب 25 على مستوى العالم فيما جاءت مدينة سان فرانسيسكو في الترتيب 29 على مستوى العالم وحظيت بالمركز الأول في الولايات المتحدة.

وكانت دربان في جنوب أفريقيا المدينة الأولى في القارة السوداء وفي الترتيب 87 عالميا.

ويستفيد سكان فيينا البالغ عددهم مليونا و800 ألف نسمة من المقاهي الثقافية والمتاحف والمسارح ودور الأوبرا. وتنخفض إيجارات المساكن وتعرفة التنقل في المدينة، التي تتميز طرزها المعمارية بماضيها كمركز للإمبراطورية النمساوية المجرية، مقارنة بعواصم غربية أخرى.

وجاءت مدن زوريخ السويسرية وأوكلاند النيوزيلندية وميونيخ الألمانية وفانكوفر الكندية بعد فيينا.

وظلت بغداد مرة أخرى في ذيل القائمة. بينما جاءت العاصمة السورية دمشق في الترتيب السابع قبل الأخير وتلتها بانغي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى والعاصمة اليمنية صنعاء وبورت أو برنس عاصمة هايتي والعاصمة السودانية الخرطوم والعاصمة التشادية نجامينا.