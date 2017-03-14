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"عسل الجنِّيات" النادر.. الكيلو بأكثر من 5 آلاف دولار

عسل الجنيات النادر يستخرج من أعماق مغارة مرة كل 3 سنوات
عسل الجنيات النادر يستخرج من أعماق مغارة مرة كل 3 سنوات
14/3/2017

"عسل الجنيات".. نوع نادر من العسل يُستخرج من أعماق مغارة في ولاية أرتفين شمالي تركيا.

ويبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من "عسل الجنيّات" 5 آلاف يورو أي 5315 دولار، ويُستخرج العسل من مغارة في هضبة "صاري جاير" ببلدة سافشات، بعد جهد كبير، والاستعانة بمتسلقي جبال محترفين.

وحظي عسل الجنيات بالنصيب الأكبر من اهتمام الزوار في سوق المنتجات التقليدية بمركز للمعارض في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وقال تاجر العسل غوناي غوندوز، إنهم عثروا بالصدفة على عسل الجنيّات ضمن مغارة قبل 8 أعوام، حيث استخرجوا في العام الأول 18 كيلوغرامًا منه.

وعزا ارتفاع سعره إلى المعادن الغنية التي يحويها، لاسيما أن النحل المنتج لهذا العسل يتغذى على نباتات نادرة في المنطقة؛ الأمر الذي أكدته نتائج التحاليل من قبل أحد أشهر مختبرات العسل في فرنسا، بحسب غوندوز.

وأوضح أنهم ينزلون باستخدام حبال إلى المغارة مرة كل 3 أعوام، ويجمعون ما بين 3 و5 كيلوغرامات.

وأشار إلى أن العسل المذكور يجري استهلاكه لخواصه المساهمة في مقاومة العديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان، أكثر من كونه غذاءً، وهو مطلب الملوك والأمراء في جميع أنحاء العالم، على حد وصفه.

المصدر : الأناضول
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