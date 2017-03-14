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شاهد: 30 مليون مشاهدة لعرض مذهل لفتاة في ألعاب الرياح

14/3/2017

حصدت فتاة بولندية تبلغ من العمر 17 عامًا، عشرات الملايين من المشاهدات على شبكة الإنترنت بأدائها المذهل في الرقص فوق الرياح.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قدمت ماجا كوكزيانسكا –وهي طالبة في مدرسة ثانوية- عرضًا مذهلًا في منتصف الهواء في مسابقة القفز بالمظلات في الأماكن المغلقة "دورة ألعاب الرياح" لعام 2017.

وبرغم فوزها بالميدالية البرونزية في دورة ألعاب الرياح لهذا العام عن فئة المنافس الحر، إلا أن عرضها المذهل حصد أكثر من 30 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.  

وظهرت ماجا في الفيديو وهي تؤدي حركات ورقصات تبين مدى مرونتها ودقتها في الاحتفاظ بتوازنها وهي تطير وتتراقص في مكان مغلق أعلى رياح سرعتها تصل إلى 300 كيلو متر/ في الساعة (186 ميلًا/ في الساعة) وهو ما يتطلب جهدًا كبيرًا وقوة للاحتفاظ بالمرونة والدقة أثناء العرض.

وقدمت ماجا أول عروضها الرياضية وهي في سن العاشرة ثم شاركت في أول مسابقة دولية وهي في سن الثالثة عشرة ، وحصلت على الميدالية الذهبية وهي في سن الرابعة عشر ة  بحسب ما نشره الموقع الرسمي لدورة ألعاب الرياح.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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