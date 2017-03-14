شاهد: يلف يده حول معصمه 360 درجة

أظهر مقطع مصور لقطات غريبة جدًا لشاب يمتلك قدرة خارقة استطاع أداء دوران كامل لمفصل يده حول معصمه 360 درجة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، التقط المقطع المذهل في هولندا لشاب يدعى لوكاس ووجسياك لديه فرط مرونة في الأطراف تجعله قادرًا على إدارة مفصل يده بهذه الطريقة النادرة.

وظهر لوكاس وهو يضع راحة يده على طاولة مسطحة ثم يقوم بشكل مفاجئ وغريب بعمل دورة كاملة لمفصل يده حول معصمه بكل سهولة، في مشهد أثار دهشة وحيرة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال لوكاس إن قلة من الأشخاص يمتلكون تلك القدرة الفريدة التي تشبه عمل المطاط، وتشير تقارير علمية إلى أن الأشخاص الذين لديهم فرط مرونة أو مفاصل فضفاضة غالبًا ما يكون العامل الوراثي أحد أسبابه الرئيسية، حيث تحدث تغيرات على نوع من البروتين يسمى الكولاجين.