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منوعات|أستراليا

شاهد: لقطات مذهلة للحظة فقس بيض عنكبوت

14/3/2017

حصدت لقطات مذهلة ترصد لحظة فقس بيضة عنكبوت، نحو 170 ألف مشاهدة على صفحة "Auswise Pest Control" بموقع فيسبوك.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، التقط المقطع في مدينة بريسبان الأسترالية، من قبل خبير مكافحة الآفات، نويل بارمينتير، والذي كان في مهمة للعثور على النمل الأبيض لكنه رصد هذا المشهد المذهل.

وأظهرت اللقطات عنكبوتًا عملاقة رمادية اللون يزيد حجمها عن 20 سنتيمترًا ولها أرجل طويلة، قابعة في زاوية مظلمة على لوح باب خشبي.

وبدأت العنكبوت بالزحف نحو صغارها لتحميهم  حين بدأ البيض في الفقس ليخرج منه حوالي 100 من العناكب الصغيرة تجري في أرجاء المكان، في مشهد مثير للدهشة.

المصدر : الجزيرة مباشر + ميرور
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