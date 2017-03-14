شاهد: طفلة عمرها 4 سنوات تقود طائرة لأول مرة

حصد مقطع مصور لطفلة عمرها 4 سنوات تقود طائرة لأول مرة، نحو مليون و550 ألف مشاهدة خلال يوم من نشره على صفحة "نيوز فيلر" بفيسبوك.

وتم التقاط المقطع الجذاب في مدينة ليدز بالمملكة المتحدة، وظهرت فيه الطفلة وهي تجلس في قمرة قيادة الطائرة الخفيفة وتتحكم فيها بشكل شبه كامل لتحلق بها للمرة الأولى تحت إشراف والدها الذي بدا سعيدًا للغاية وهو جالس بجوارها يترقبها.

وقال والد الطفلة ويدعى ويلياس إنه اصطحب طفلته في أول رحلة لها على الطائرة وقتما كانت تبلغ 18 شهرًا، بينما هي الآن وقد بلغت من العمر 4 أعوام وبعد تدريب تقود أول رحلة بالطائرة بضوابط وإرشادات تحت إشراف أبيها.