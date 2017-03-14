شاهد: حشرة تشبه أوراق الشجر

حصدت لقطات رائعة لحشرة تشبه أوراق الشجر الجافة، نحو مليونين ونصف المليون مشاهدة في أقل من يوم على نشرها بصفحة "UNILAD" على فيسبوك.

وبحسب موقع "viral video uk"، تم التقاط المقطع الرائع في أفريقيا لحشرة السرعوف المعروفة باسم "فرس النبي" وتبدو فيه وكأنها عبارة عن ورق شجر ميت حيث يكون مجففًا ومجعدًا.

وأظهر الفيديو شخصا يحمل 5 حشرات من السرعوف، أمام شجرة جافة للتمويه، ويبدو لمن ينظر إليها للمرة الأولى أن الذي تحمله اليد ورقات متساقطة من الشجرة الجافة في الخلف.

لكن فجأة بعد ثوان تجد هذه الورقات التي تبدو ميتة وهي تتحرك في كل اتجاه بشكل مذهل، لتكتشف أنها حشرة فرس النبي المعروفة والتي تشبه إلى حد كبير ورق الشجر بلونيه الأخضر والأصفر.