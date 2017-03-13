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منوعات|الأرجنتين

شاهد: مقتل شخصين في تدافع بحفل موسيقي في الأرجنتين

13/3/2017

انتهى حفل موسيقى صاخب في الأرجنتين بنهاية مأساوية أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 12 آخرين.

ووقعت المأساة عندما هرع حاضرو حفل لموسيقى الروك أقيم في الهواء الطلق في شرق الأرجنتين ليل السبت صوب خشبة المسرح.

وألقي باللوم في الحادث على الافتقار للسيطرة على الحشد في الحفل الذي أحياه المغني إينديو سولاري في مدينة أولافاريا في إقليم بوينس أيرس.

وأوقف سولاري الغناء عدة مرات واستدعى الأمن لمساعدة الذين سقطوا خلال التدافع وفقدوا الوعي فيما يبدو.

وقال رئيس البلدية إيثيكيل جالي إن قرابة 350 ألف شخص حضروا الحفل، وإن مكان الحفل لا يتسع لنصف هذا العدد،  وسيحدد القضاء  المسؤول عن هذه الكارثة. ووصف ما حدث بأنه فوضى عارمة. 

وأضاف "لم يتخيل أحد حضور مثل هذا العدد." وقال إنه بحلول بعد ظهر الأحد (بالتوقيت المحلي) كان قد وصل قرابة 100 شخص للحفل.

ونقل 12 شخصا للمستشفى بعدما أصيبوا في التدافع. وقال شهود إن الافتقار إلى السيطرة نتج عن تغاضي المنظمين عن جمع التذاكر مما سمح لأي شخص بالمرور من البوابات.

وانهار نظام الحافلات المحلي بعد المأساة وتقطعت السبل بالآلاف في أولافاريا. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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