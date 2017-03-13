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منوعات|بريطانيا

شاهد: مشاجرة نسائية في قطار بلندن

13/3/2017

اندلعت مشاجرة نسائية في قطار بالعاصمة البريطانية لندن خلال وقت الذروة جراء اعتراض راكبة على استهزاء أخرى بأحد الركاب.

وأظهر تسجيل مصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي راكبة وهي تقوم بوضع قطع خبز على رأس راكب آخر دون سبب سوى السخرية منه.

ودفع المشهد راكبة أخرى إلى الاعتراض عليها وانتقادها ووقفت في مكانها لتحتد عليها، ما استدعى تدخل راكبات أخريات في القطار لتهدئتها.

ونقلت تقارير إخبارية بريطانية عن شهود عيان أنه لدى توقف القطار في المحطة اندلعت مشاجرة أخرى بين الركاب على الرصيف، ولدى وصول الشرطة وصعودها على متن القطار لسماع شهود الواقعة التزم الجميع بالصمت.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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