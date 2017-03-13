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شاهد: كلب أمريكي يفوز بأكبر مسابقة للكلاب في العالم

13/3/2017

فاز كلب أمريكي من فصيلة كوكر سبانيال بالجائزة الكبرى في مسابقة كرافت التي تعد أكبر مسابقة للكلاب المدللة في العالم.

شارك في نسخة 2017 من المسابقة، التي تقام في بريطانيا منذ 126 عاما، نحو 22 ألف كلب من 56 دولة.

وأقيمت المسابقة على مدى أربعة أيام انتهت بفوز الكلب ميامي ذي الألوان الأسود والأبيض والبني بلقب "الأفضل في المسابقة".

وجاء فرانكي وهو كلب صغير من فصيلة البودل في المركز الثاني بعد أن وصل سبعة كلاب إلى المرحلة النهائية في المسابقة التي أقيمت في برمنغهام بوسط انجلترا.

ووجهت جماعات مؤيدة لحقوق الحيوان انتقادات للمسابقة وقالت إن المسابقة لا تهدف لمصلحة الحيوانات ولكنها تقام من أجل استعراض حيوانات تم استيلادها من قبل الانسان بهدف الحصول على ملامح غير طبيعية ومبالغ فيها.

المصدر : رويترز
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